У Карпатах вже четверту добу шукають зниклого туриста

У Закарпатській області поблизу села Березники Свалявського району на схилі гори Гемба продовжують шукати туриста, який заблукав 13 лютого.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«Станом на 7 год. 17 лютого пошуки другого зниклого туриста тривають. До пошукових робіт протягом доби залучалось 56 осіб та 13 одиниць техніки, з них від ДСНС 48 осіб та 11 одиниць техніки, у тому числі вертоліт», - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Рятувальники знайшли ймовірний слід зниклого у Карпатах лижника

Пошуки лижника продовжуватимуться ще три дні, а далі долю пошукової операції вирішуватиме керівництво служби ДСНС.

"Сліди, на котрі одна із пошукових груп натрапила учора, нікуди не привели. Загалом попередні чотири дні пошуків результатів не дали, зв'язку із чоловіком немає. За нормативними документами пошукова операція триває сім днів - тобто, ще три дні рятувальники продовжуватимуть пошуки загубленого лижника. Далі долю пошукової операції вирішуватиме керівництво ДСНС - її можуть продовжити, можуть зупинити”, - сказала в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомила речниці Управління ДСНС в Закарпатській області Наталя Батир.

Як повідомлялося, 13 лютого на схилі гори Гемба під час катання на лижах заблукали два туристи з Києва. У неділю, 14 лютого, об 11.30 пошукова група ДСНС знайшла одного з них, його стан здоров’я задовільний.

Фото: ДСНС