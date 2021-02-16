Штепа у суді розповідала про «план захоплення Харкова»

Орджонікідзевський райсуд Харкова після 6 годин допиту ексголови Слов'янської міськради Нелі Штепи, обвинуваченої у сепаратизмі, оголосив перерву до березня.

Про це кореспондентові Укрінформа сказали у суді.

"Судове засідання по суті справи Штепи відбулося протягом 6 годин. Весь день Штепа під час допитів ... заперечувала свою причетність до захоплення сепаратистами міста Слов'янська, звинувативши у цьому керівників місцевих силових структур", - зазначили у суді.

Крім того, у суді Штепа заявила, що лише завдяки тому, що бойовики захопили Слов'янськ, зірвався їхній план захоплення Харкова.

Її допит транслювався у Мережі, оскільки напередодні суд не задовольнив клопотання прокурорів про обмеження онлайн-трансляції судових засідань.

Представники державного обвинувачення поставили Штепі запитання після допиту. Захисники ексмера не виступали.

Наступне засідання у справі відбудеться 16 березня, о 10:30.

Після суду Штепа поїхала додому, у Слов'янськ.

Як повідомляв Укрінформ, Нелю Штепу затримали 11 липня 2014 року. Вона обвинувачується за ч.3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи органа). Їй загрожує довічне ув'язнення. Сама Штепа не вважає себе винною, стверджуючи, що закликала Путіна увійти до Слов'янська під погрозами.

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9 лютого прокурор Олександр Чекін зачитав обвинувальний акт.

20 січня Орджонікідзевський райсуд Харкова обрав для Штепи запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.