Штепа у суді розповідала про «план захоплення Харкова»
Про це кореспондентові Укрінформа сказали у суді.
"Судове засідання по суті справи Штепи відбулося протягом 6 годин. Весь день Штепа під час допитів ... заперечувала свою причетність до захоплення сепаратистами міста Слов'янська, звинувативши у цьому керівників місцевих силових структур", - зазначили у суді.
Крім того, у суді Штепа заявила, що лише завдяки тому, що бойовики захопили Слов'янськ, зірвався їхній план захоплення Харкова.
Її допит транслювався у Мережі, оскільки напередодні суд не задовольнив клопотання прокурорів про обмеження онлайн-трансляції судових засідань.
Представники державного обвинувачення поставили Штепі запитання після допиту. Захисники ексмера не виступали.
Наступне засідання у справі відбудеться 16 березня, о 10:30.
Після суду Штепа поїхала додому, у Слов'янськ.
Як повідомляв Укрінформ, Нелю Штепу затримали 11 липня 2014 року. Вона обвинувачується за ч.3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи органа). Їй загрожує довічне ув'язнення. Сама Штепа не вважає себе винною, стверджуючи, що закликала Путіна увійти до Слов'янська під погрозами.
9 лютого прокурор Олександр Чекін зачитав обвинувальний акт.
20 січня Орджонікідзевський райсуд Харкова обрав для Штепи запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.