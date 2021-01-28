Суд у справі Штепи перенесли через її зайнятість у Слов’янській міськраді

Орджонікідзевський райсуд Харкова переніс засіданні у справі ексмера Слов’янська Нелі Штепи через її зайнятість як депутата Слов’янської міської ради.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у приймальній судді Олени Глибко.

"Напередодні Неля Штепа подала клопотання про те, що не зможе бути присутньою на засіданні суду 28 січня через зайнятість у Слов’янській міськраді", - зазначили у приймальній.

Суд, додали у приймальній, взяв до уваги це клопотання, чергове засідання призначено на 9 лютого, на 11:00.

Адвокат Штепи Олександр Тананакін пояснив, що сьогодні вона бере участь у засіданні постійної комісії міськради з питань охорони здоров’я, освіти, культури та молодіжної політики.

Водночас прокурор Олександр Чекін не вважає такою причину відсутності на суді поважною: "Це не хвороба і не смерть родичів".

Як повідомляв Укрінформ, 20 січня Орджонікідзевський райсуд Харкова обрав міру запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту для ексмера Слов’янська Нелі Штепи, обвинуваченої за ч.3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи органу).

Захист Штепи заявив про намір звернутися до апеляцийної інстанції, а в подальшому - до ЄСПЛ.

Штепу було затримано 11 липня 2014 року. На суді вона казала, що закликала Путіна увійти до Слов’яньска та давала інтерв’ю для російських видань "под дулом автомата".

Слухання справи проти Штепи розпочалося у 2014 році. За словами адвоката Олександра Шадріна, міра запобіжного заходу для Штепи не обиралася з 2018 року.