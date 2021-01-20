Штепу взяли під нічний домашній арешт

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив адвокат Штепи Олександр Тананакін.

"Суд обрав для Штепи нічний домашній арешт, і це рішення прийнято через 3,5 роки після того, як попередній запобіжний захід скінчилася", - зазначив Тананакін.

За його словами, Штепа була на суді, а "після засідання повернулась до свого будинку у Слов'янську".

Своєю чергою ще один адвокат Штепи Дмитро Марченко заявив, що захист має намір звернутися до апеляційної інстанції, а надалі і до ЄСПЛ через, за його словами, численні порушення під час процесу.

"Судове засідання відбулося як підготовче, і суд знов призначив справу до розгляду, хоча рішенням суду від жовтня 2019 року справа вже призначалася до судового розгляду. До того ж, Штепі, яка не ухиляється від суду, достатньо було б особистого зобов'язання чи зовсім не потрібен жоден запобіжний захід", - сказав він.

Наступне засідання суду у справі Штепі призначено на 28 січня.

Як повідомляв Укрінформ, слухання справи проти Штепи розпочалося у 2014 році. Вона обвинувачується за ч.3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи органа).

Затримали Штепу у липні 2014 року після звільнення Слов’янська від бойовиків. Тоді Штепу взяли під варту, а у 2017 звільнили, призначивши цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета. У січні 2018 році запобіжний захід Штепі закінчився, його більше не обирали.

Штепі загрожує довічне ув'язнення. На суді вона пояснювала, що закликала Путіна увійти в Слов'янськ під загрозою терористів, що в полоні у терористів її били, а інтерв'ю для російських видань зроблені "під дулом автомата".