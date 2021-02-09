Прокурор зачитав Штепі обвинувачення

На засіданні Орджонікідзевського райсуду Харкова у справі ексмера Слов'янська Нелі Штепи прокурор зачитав їй обвинувальний акт.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, Штепу обвинувачують у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей (ч.3 ст. 110), та у створенні терористичної групи (ч. 1 ст. 258-3).

«Неля Штепа як представник влади вчинила ряд кримінальних правопорушень. Зокрема, вона знала про терористичну організацію «ДНР», але не вжила разом з правоохоронцями заходів щодо протидії захопленням адміністративних будівель терористами та не звернулася до органів МВС та СБУ для стабілізації ситуації», - зазначив у своєму виступі прокурор Олександр Чекін.

За його словами, Штепа також організувала «соцопитування» щодо федералізації.

Штепа була присутня на засіданні суду разом з трьома адвокатами. На суді вона знову заявила, що не вважає себе винною.

Чергове засідання суду у справі Штепи призначено на 16 лютого на 11:00.

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Як повідомляв Укрінформ, 20 січня Орджонікідзевський райсуд Харкова обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту для Штепи. Це рішення прийнято через 3,5 роки після того, як попередній запобіжний захід закінчиася.

28 січня Штепа не приїхала на засідання Орджонікідзевського райсуду Харкова, де їй мали зачитати обвинувальний акт.

Затримали Штепу у липні 2014 року після звільнення Слов’янська від терористів. Тоді Штепу взяли під варту, а у 2017 звільнили, призначивши цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета. У січні 2018 році запобіжний захід Штепі закінчився, його більше не обирали.

Штепі загрожує довічне ув'язнення. На суді вона переконувала, що закликала Путіна увійти в Слов'янськ під загрозою терористів, що в полоні у терористів її били, а інтерв'ю для російських видань зроблені «під дулом автомата».

Фото: Суспільне Харків