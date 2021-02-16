Аварійна будівля у центрі Одеси може впасти на дорогу

Аварійна будівля у центрі Одеси може впасти на проїжджу частину.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

У будь-який момент стіни і каркас будівлі можуть впасти на проїжджу частину Деволановського узвозу.

Аварійна будівля у центрі Одеси / Фото: Юлій Зозуля, Укрінформ

Нагадаємо, 3 лютого 2021 року близько 10 ранку на Деволановський узвозі обрушився будинок № 11. Він знаходиться в приватній власності. Через аварію пошкоджені сходинки моста Коцебу.