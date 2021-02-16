На Чернігівщині трактор, що чистив сніг, в’їхав у «швидку», є травмовані
Про це повідомив департамент цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА.
"На автодорозі між селом Дроздівка та смт Куликівка Чернігівського району о 10 год. 30 хв. 15 лютого водій трактора JOHN DEERE 6195M при роз’їзді із зустрічним автомобілем не врахував дорожньої ситуації та відвалом для чищення снігу здійснив зіткнення з автомобілем швидкої допомоги "УАЗ 3962". Внаслідок пригоди пасажири автомобіля "УАЗ" отримали тілесні ушкодження", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що пасажирів госпіталізували до різних лікарень - Куликівської центральної районної та Чернігівської обласної.
Як стало відомо з компетентних джерел, постраждали фельдшер "швидкої" та пацієнтка, яку доправляли до медзакладу. У першого - струс головного мозку, у жінки - рвана рана гомілки.
За інформацією поліції Чернігівської області, за фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ (порушення правил дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості).