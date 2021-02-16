Негода ізолювала 17 населених пунктів на Прикарпатті

В Івано-Франківській області через сильні снігопади 17 населених пунктів залишаються без сполучення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

За інформацією обладміністрації, частково без сполучення залишаються ще 24 населені пункти.

Для розчищення доріг від снігу в Івано-Франківській області працюють 54 одиниці техніки. Від ДСНС України додатково прибули інженерна машина розгородження з сідельним тягачем 2-го Спеціального центру швидкого реагування (СЦШР) та шнекороторний снігоочищувач Д-902.

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За минулу добу рятувальники вивільнили зі снігових заметів 9 транспортних засобів, в тому числі 2 машини швидкої допомоги та автобус.

Ввечері 15 лютого дорожники зняли обмеження руху транспортних засобів на дорозі державного значення Р-20 «Снятин-Тязів» на ділянці м. Снятин - м. Городенка.