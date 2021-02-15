Рух вантажівок обмежили на трасах п’яти областей України

Техніка Укравтодору прибирає сніг, рух великовагового та великогабаритного автотранспорту обмежено на автотрасах п’яти областей України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДСНС.

Зазначається, що за інформацією Укравтодору проїзд по дорогах загального користування забезпечено.

«Продовжують діяти обмеження руху великовагового та великогабаритного автотранспорту з метою забезпечення ефективної роботи дорожньої снігоприбиральної техніки: Чернігівська область - на а/д Н-28 Чернігів-Городня-Сеньківка в обох напрямках. Волинська область - на а/д Т-18-02 Маюничі-Шклинь (ділянка Торчин-Шклинь), Т-03-03 Луцьк-Радомишль-Демидівка-Дубно, Т-03-05 Нововолинськ-Локачі (ділянка Павлівка-Локачі) та Т-03-62 Бубнів-Радович. Івано-Франківська область - на а/д Р-24 Татарів-Камянець-Подільський (ділянка м. Коломия – м. Городенка) та Р-20 Снятин-Тязів (ділянка м. Снятин – м. Городенка). Львівська область – на автодорогах місцевого значення в межах області», - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з поривами вітру та утворенням переметів у Рівненській області залишається обмеження руху на автодорогах регіонального значення в межах області, а саме: Т-18-06 Рівне-Млинів-Буськ-Перемишляни; Т-18-15 Дубно-Млинів; Т-18-17 Бережниця-Степань-Деражне-Клевань; Т-18-24 Дерманка-Корець.

14 лютого важкою інженерною технікою ДСНС в кількості 7 од., для забезпечення проїзду в окремих областях проведено розчистку автодоріг протяжністю 238 км, а саме: Волинська – (БАТ) розчищено 124 км доріг Павлівської ОТГ; Івано-Франківська – (ІМР від 2 СЦШР ДСНС м. Дрогобич) розчищено 18 км Тлумацької ОТГ, та (шнекоротор Д-902 від У ДСНС у Чернівецькій області) розчищено 9 км Олешківської ОТГ; Рівненська – (шнекоротор Д-902) розчищено 40 км Великоомелянської ОТГ; Хмельницька – (шнекоротор Д-902 і трактор) розчищено 8 км Хмельницької ТГ, та Львівська – (БАТ) розчищено 18 км та (шнекоротор Д-902 від 2 СЦШР ДСНС м. Дрогобич) розчищено 21 км Глинянської ОТГ.

Для розчистки доріг від Служби автомобільних доріг залучено близько 1 тис. 960 осіб та 1 тис. 530 од. техніки.

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За даними Укргідрометцентру в Україні на 15 лютого вдень місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура 4-9° морозу, у південній частині 0-3 морозу. На Київщині місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Температура повітря 5-8° морозу.

Фото: ДСНС