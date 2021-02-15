Рух вантажівок через негоду обмежений у чотирьох областях

Станом на ранок 15 лютого для забезпечення ефективної роботи дорожньої снігоприбиральної техніки діє обмеження руху великовагового та великогабаритного автотранспорту на окремих ділянках доріг Волинської, Івано-Франківської, Львівської та Рівненської областей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДСНС.

Зазначається, що станом на 7 годину 15 лютого, за інформацією Укравтодору, проїзд дорогами загального користування забезпечений.

«За інформацією Служби автомобільних доріг, з метою забезпечення ефективної роботи дорожньої снігоприбиральної техніки продовжує діяти обмеження руху великовагового та великогабаритного автотранспорту на окремих ділянках доріг Волинської, Івано-Франківської, Львівської та Рівненської областей», - йдеться у повідомленні.

Для розчистки доріг від Служби автомобільних доріг залучено понад 1 тис. 490 осіб та 1 тис. 153 од. техніки.

14 лютого додатково для розчистки доріг у Волинській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській та Хмельницькій областях було залучено 7 одиниць важкої інженерної техніки ДСНС. Розчищено понад 240 км автодоріг.

На в'їздах до м. Києва продовжують функціонувати 8 пунктів обігріву ДСНС.

Для моніторингу обстановки погодних умов та надання допомоги в Івано-Франківській та Закарпатській областях на перевалах від ДСНС продовжують чергування 10 чол. та 6 од. техніки.

Підрозділи ДСНС протягом доби вивільнили зі снігових заметів 373 транспортних засоби (з початку негоди вивільнено 2 тис. 621 од. транспортний засіб у т.ч. 93 карети ШМД та 68 автобусів) та надали допомогу 795 особам (з початку негоди близько 5 тис. 95 особам).

Від ДСНС залучалось понад 834 чол. особового складу та 249 од. техніки (з початку негоди понад 4 тис. 500 чол. особового складу та 1 тис. 347 од. техніки).

Координацію дій щодо транспортного сполучення здійснюють штаби Укравтодору та Служби автомобільних доріг в областях.