У Лисичанську вандали пошкодили пам'ятник Героям-добровольцям

Поліція Лисичанська, що на Луганщині, розшукує вандалів, які пошкодили пам’ятник загиблим в АТО добровольцям.

Як передає Укрінформ, про це повідомила в Фейсбуці начальник Відділу комунікації поліції Луганської області Тетяна Погукай.

«До поліції Лисичанська о 22.40 надійшло повідомлення про те, що невідомі пошкодили пам'ятник Героям-добровольцям, який розташований на перехресті вулиць Червона та Жовтнева. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 297 КК України», - написала Погукай.

Вона додала, що поліцейські разом з працівниками СБУ проводять оперативно-розшукові заходи щодо встановлення зловмисників. Усіх, хто має будь-яку інформацію щодо осіб, причетних до скоєння злочину, просять телефонувати на лінію "102".

Як повідомлялося, пам’ятник Героям-добровольцям урочисто відкрили у Лисичанську 14 жовтня 2020 року.

Фото: Тетяна Погукай, Facebook