У Лисичанську вандали пошкодили пам'ятник Героям-добровольцям
Як передає Укрінформ, про це повідомила в Фейсбуці начальник Відділу комунікації поліції Луганської області Тетяна Погукай.
«До поліції Лисичанська о 22.40 надійшло повідомлення про те, що невідомі пошкодили пам'ятник Героям-добровольцям, який розташований на перехресті вулиць Червона та Жовтнева. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 297 КК України», - написала Погукай.
Вона додала, що поліцейські разом з працівниками СБУ проводять оперативно-розшукові заходи щодо встановлення зловмисників. Усіх, хто має будь-яку інформацію щодо осіб, причетних до скоєння злочину, просять телефонувати на лінію "102".
Як повідомлялося, пам’ятник Героям-добровольцям урочисто відкрили у Лисичанську 14 жовтня 2020 року.
Фото: Тетяна Погукай, Facebook