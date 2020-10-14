Пам’ятник добровольцям АТО відкрили в Лисичанську

Пам'ятник добровольцям антитерористичної операції урочисто відкрили в місті Лисичанську в День захисника України.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Дуже багато добровольців загинули у 2014 році. Згадуючи ті часи, можу сказати: якби не добробати, ще невідомо де б сьогодні проходила лінія розмежування. Вони дали час переформатувати армію, підготуватись до відсічі», - звернувся до присутніх керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

Він наголосив, що гроші на меморіал за закликом активістів у Фейсбуці зібрали за декілька днів. Це означає, що люди пам'ятають і вдячні своїм захисникам, додав очільник Луганщини.

Вшанувати подвиг добробатів та привітати ветеранів АТО/ООС прибули також заступник командувача Об'єднаних сил із морально-психологічного забезпечення полковник Євген Коваленко, заступник міністра у справах ветеранів України Олександр Терещенко, ветерани батальйонів «Айдар» та «Донбас», мешканці Лисичанська.

«Я спостерігав, як народжувався цей пам’ятник. Це – дійсно народний пам’ятник! Кажуть, що ми помираємо двічі: коли припиняємо дихати і, коли забувають наші імена. Тож ми маємо завжди розуміти, що хтось віддав життя за те, щоб ми могли працювати, виховувати дітей, жити під мирним небом», - зазначив Терещенко.

В Україні сьогодні, 14 жовтня, відзначається День захисника. Свято встановлено указом Президента від 14 жовтня 2014 року «з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України». При цьому було скасовано святкування Дня захисника Вітчизни 23 лютого.