На Хмельницькій АЕС назвали причину зупинки другого енергоблоку

На Хмельницькій атомній електростанції пояснили, що реакторна установка енергоблоку №2 зупинялася під час переведення живлення з основного на резервне.

Як передає Укрінформ, про це повідомив інформаційний центр ХАЕС.

«Зупинка реакторної установки та включення механізмів систем безпеки відбулися з причини знеструмлення власних потреб енергоблока №2. Відмов та пошкоджень основного та допоміжного устаткування не було. Порушень меж та умов безпечної експлуатації не було. Радіаційна обстановка на енергоблоці №2 і проммайданчику в нормі та не зазнавала змін», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що реакторна установка переведена в безпечний стан і відновлена штатна схема живлення секцій власних потреб. Причини знеструмлення власних потреб енергоблока №2 встановлюються.

«За міжнародною шкалою INES попередня оцінка рівня порушення в роботі АЕС: нижче шкали/рівень "0" (не суттєво для безпеки)», - додають в інформаційному центрі.

Станом на 13 лютого на енергоблоці №2 триває 169 доба середнього планового ремонту, продовжуються роботи з підготовки до підключення енергоблока до об’єднаної енергосистеми України.

Радіаційний стан на промисловому майданчику та у прилеглих регіонах не зазнавав змін і не перевищує природних фонових значень.

Раніше експерт з енергетичних питань Ольга Кошарна повідомила у Фейсбуці, що на енергоблоці №2 ХАЕС спрацювала система аварійного захисту.