У Рівненській області через перемети закрили рух транспорту

У Рівненській області на автодорогах державного значення вводиться обмеження руху усіх транспортних засобів, крім спеціалізованої техніки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"У зв'язку з сильними поривами вітру та утворенням переметів у Рівненській області - на автодорогах державного значення в межах Рівненської області вводиться обмеження руху усіх транспортних засобів, крім спеціалізованої техніки", - йдеться у повідомленні.

Також обмеження руху великовагового та великогабаритного автотранспорту запроваджені у трьох областях. Зокрема, у Волинській області - на а/д Т-18-02 Маюничі-Шклинь (ділянка Торчин-Шклинь), Т-03-02 Піща-Козин (ділянка Володимир-Волинський-Павлівка) та Т-03-05 Нововолинськ-Локачі (ділянка Павлівка-Локачі),

Івано-Франківській області - на а/д Р-24 Татарів-Камянець-Подільський (ділянка м. Коломия – м. Городенка) та Р-20 Снятин-Тязів (ділянка м. Снятин – м. Городенка) і

Вінницькій області – на а/д М-21 Виступовичі-Житомир-Могилів-Подільський (ділянка м. Жмеринка – м. Могилів-Подільський), Т-02-03 Погребище-Турбів-Сквира (ділянка смт Турбів – м. Погребище), Т-02-12 Вінниця-Шпиків-Комаргород (ділянка смт Тиврів – смт Шпиків).

Для розчистки доріг від Служби автомобільних доріг залучено близько 1 тис. 700 осіб та 1 тис. 430 од. техніки.