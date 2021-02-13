Бойовика угруповання «Восток» заочно засудили на 10 років

Члена незаконних збройних формувань, який брав участь у бойових діях проти сил АТО, у тому числі у районі Донецького аеропорту, заочно засуджено до 10 років позбавлення волі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними слідства, уродженець селища Очеретне Донецької області у травні 2014 року приєднався до угруповання бойовиків «Восток».

Фото з сайту СБУ

Зазначається, що у складі незаконного збройного формування він брав участь у бойових діях проти українських військових та правоохоронців у районі Донецького аеропорту, а також поблизу Савур-Могили, Ясинівки, Пантелеймонівки, Пісків та Авдіївки.

Зараз бойовик, якого викрила контррозвідка СБУ, переховується від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донецької області.

Його оголошено у розшук за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК (участь у терористичній групі чи терористичній організації).