Рекорд України: альпіністка найшвидше піднялася на найвищий вулкан світу

В Івано-Франківську оголосили про рекорд України «Мінімальний час досягнення вершини найвищого вулкану світу жінкою». Його встановила франківчанка - альпіністка Христя Мохнацька.

Про це в Івано-Франківську під час пресконференції повідомив представник Національного Реєстру Рекордів Павло Горішевський , передає кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні ми оголошуємо про те, що зафіксований рекорд найшвидшого підняття на вершину найвищого вулкану світу Охос-дель-Саладо, яке здійснила жінка, франківчанка Христина Мохнацька. До цього були спроби, українки піднімалися на цей вулкан, але ось цей рекорд Христі на час, а це 19 годин і 3 хвилини, виявився неймовірним. Підозрюю, що це рекорд не лише в Україні, це – серйозне досягнення», - стверджує Горішевський.

Він зауважив, що рік тому українка піднялась на вершину цього вулкану, але тоді мова про швидкість не йшла.

«Підйом на цей вулкан може тривати 2-3 доби», - зазначив Горішевський і додав, що наразі Національний Реєстр Рекордів хоче зібрати доказову базу для можливої фіксації цього рекорду серед світових досягнень.

«Загальний час підйому і спуску на вулкан Охос-дель-Саладо тривав 28 годин, але для мене це була вічність», - зізнається альпіністка.

Найвищий на планеті вулкан Охос-дель-Саладо розташований в Андах, на кордоні Аргентини та Чилі, і має висоту 6 893 метри. Христя Мохнацька зійшла на нього 14 січня. Альпіністка підняла на вулкані Охос-дель-Саладо прапор Івано-Франківська.

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Як повідомляв Укрінформ, 24-річний Олексій Новиков став володарем титулу найсильнішої людини планети - World Strongest Man. Він переміг на змаганнях в Брейдентоні (Флорида, США). Українець став наймолодшим атлетом у світі, який завойовував цей статус. Під час змагань Новиков встановив світовий рекорд у тязі – 537,5 кг.

Головне фото: Turismo de Chile

Фото в тексті: ratusha.if.ua