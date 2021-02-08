Човен львівського майстра переміг у трансатлантичних веслярських перегонах

Човен, який зробив мешканець села Новосілки на Львівщині Мирон Гуменецький у власному гаражі, перетнув Атлантику за 56 днів 3 години 29 хвилин і фінішував першим в трансатлантичних перегонах.

Як передає Укрінформ, про це Гуменецький повідомляє у Фейсбуці.

"Завершуються трансатлантичні перегони веслярських човнів. Першим фінішував човен "Melokuhle" в класі open solo. Grant Blakeway пройшов 3000 миль за 56 днів, 3 години, 29 хвилин від о. Гомера (Канарські о-ви) до Англійської гавані (Антигуа). Це саме той човен, який Ви бачили минулого року біля Львівської Ратуші. От такі наші човни, зроблені в Новосілці", - зазначив Гуменецький.

У змаганнях брав участь та здобув перемогу львівський мореплавець Дмитро Рєзвой.

Минулого року Гуменецький змайстрував власними руками яхту Starwind, на якій мріє здійснити кругосвітню подорож. Цей човен, довжиною 14 м, майстер разом з товаришем будував 8 років, він може вміщувати 12 осіб.

В яхтобудуванні Гуменецький – самоук. Перший досвід здобув, коли допомагав будувати козацьку чайку «Пресвята Покрова», яка вперше вийшла у відкрите море на початку 90-х. Він один з найвідоміших моряків Львівщини, пластун-сеньйор куреня "Чорноморці".

Фото: Myron Humenetskyy, Facebook