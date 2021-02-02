Світовий рекорд: волинський митець просвердлив понад 25 000 отворів в яйці

Про це він повідомив на власній сторінці у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Дійшла завершення робота, яку я анонсував. Кінцевий результат 25 345 отворів! Готую документи на міжнародний відділ рекордів», – написав Бойко.

За словами майстра, попередній рекорд належить конкуренту з Туреччини, який зробив 11 827 отворів у курячому яйці. А тому чоловік вирішив побити його, зробивши удвічі більше дірок у гусячому яйці.

Анатолій Бойко - за фахом різьбяр по дереву. За понад 20 років самостійно освоїв 17 мистецьких технік, зокрема, в’язання гачком, ліпка з глини та вишивання. Оздобленням яєць займається з 2009 року. Також є членом міжнародної спільноти майстрів World Egg Artist Association, які працюють із яєчною шкарлупою.