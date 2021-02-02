Світовий рекорд: волинський митець просвердлив понад 25 000 отворів в яйці
Про це він повідомив на власній сторінці у Фейсбуці, передає Укрінформ.
«Дійшла завершення робота, яку я анонсував. Кінцевий результат 25 345 отворів! Готую документи на міжнародний відділ рекордів», – написав Бойко.
Як повідомляв Укрінформ, Книга рекордів Гіннеса містить низку неперевершених досягнень українців. Книгу рекордів Гіннеса почали видавати ще у 1955 році.
Зокрема, Сергій Бубка має найбільше світових досягнень - на рахунку українського спортсмена 35 світових рекордів зі стрибків у висоту. Гімнастка Лариса Латиніна має найбільше олімпійських нагород серед жінок - 14 перемог на Олімпійських іграх і 9 золотих медалей. Павло Рєзвий на звичайному човні за 61 добу перетнув Атлантичний океан. Мирослав Федорчак лежачи зігнувся та розігнувся на одній руці 780 разів, Дмитро Халаджі підняв трубу вагою 1022 кілограми, Тарас Корніюк виконав 1 303 підйоми з переворотом на перекладині. Сергій Найдич без перерви рухався на віндсерфі 71 годину 30 хвилин, а Микола Куценко пройшов 42 кілометри, жонглюючи м'ячем.
Фото: Anatoliy Boyko, Facebook