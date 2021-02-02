Світовий рекорд: волинський митець просвердлив понад 25 000 отворів в яйці

Світовий рекорд: волинський митець просвердлив понад 25 000 отворів в яйці

Фото, відео
Укрінформ
Заслужений майстер народної творчості, волинський «Фаберже» Анатолій Бойко встановив світовий рекорд: він просвердлив в одній шкаралупі гусячого яйця понад 25 тисяч отворів.

Про це він повідомив на власній сторінці у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Дійшла завершення робота, яку я анонсував. Кінцевий результат 25 345 отворів! Готую документи на міжнародний відділ рекордів», – написав Бойко.

За словами майстра, попередній рекорд належить конкуренту з Туреччини, який зробив 11 827 отворів у курячому яйці. А тому чоловік вирішив побити його, зробивши удвічі більше дірок у гусячому яйці.

Анатолій Бойко - за фахом різьбяр по дереву. За понад 20 років самостійно освоїв 17 мистецьких технік, зокрема, в’язання гачком, ліпка з глини та вишивання. Оздобленням яєць займається з 2009 року. Також є членом міжнародної спільноти майстрів World Egg Artist Association, які працюють із яєчною шкарлупою.

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Як повідомляв Укрінформ, Книга рекордів Гіннеса містить низку неперевершених досягнень українців. Книгу рекордів Гіннеса почали видавати ще у 1955 році.

Зокрема, Сергій Бубка має найбільше світових досягнень - на рахунку українського спортсмена 35 світових рекордів зі стрибків у висоту. Гімнастка Лариса Латиніна має найбільше олімпійських нагород серед жінок - 14 перемог на Олімпійських іграх і 9 золотих медалей. Павло Рєзвий на звичайному човні за 61 добу перетнув Атлантичний океан. Мирослав Федорчак лежачи зігнувся та розігнувся на одній руці 780 разів, Дмитро Халаджі підняв трубу вагою 1022 кілограми, Тарас Корніюк виконав 1 303 підйоми з переворотом на перекладині. Сергій Найдич без перерви рухався на віндсерфі 71 годину 30 хвилин, а Микола Куценко пройшов 42 кілометри, жонглюючи м'ячем.

Фото: Anatoliy Boyko, Facebook

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