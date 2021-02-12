Сніг і мороз посиляться: які області у вихідні замете найбільше

В Україні завтра очікується у північних областях очікується значний сніг, пориви вітру до 20 м/с, хуртовини, температура вночі 10-15°, вдень 8-13° морозу.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Хмарно. Сніг, вночі у північних областях місцями значний сніг, у південній, південно-східній, вдень також у західній частині без істотних опадів.На дорогах більшості областей ожеледиця. Вітер в Україні переважно північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, місцями хуртовини.Температура вночі 10-15°, вдень 8-13° морозу, в західних та південних областях місцями 2-7° морозу, в Карпатах протягом доби 16-21° морозу", - йдеться у повідомленні.

У Києві 13 лютого очікується сніг. Температура протягом доби 11-13° морозу. На Київщині сніг, вночі місцями значний сніг. Температура вночі 10-15°, вдень 8-13° морозу. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, хуртовини.

Синоптики прогнозують 14 лютого в Карпатському регіоні, 15 лютого у західних, вночі і в північних, вдень у центральних областях невеликий сніг, на решті території без істотних опадів.На дорогах країни ожеледиця.Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с, вночі 14 лютого, крім західних областей, місцями пориви 15-20 м/с.Температура : вночі 11-16°, вдень 5-10° морозу (15 лютого на Рівненщині, Житомирщині та Київщині 7-12°морозу); на північному сході вночі 14 лютого 13-18° морозу, 15 лютого 17-22°, вдень 10-15° морозу; у південній частині та західних областях вночі 7-12°, вдень 2-7° морозу, на Закарпатті від 4° морозу до 1° тепла; в Карпатах вночі 11-16°, вдень 7-12° морозу.

На Київщині 14-15 лютого без істотних опадів, вночі 15 лютого невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі 14 лютого місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 11-16° морозу, вдень 14 лютого 5-10°, 15 лютого 7-12° морозу.

Згідно з прогнозом, 16-17 лютого в Україні утримається холодна погода: температура вночі 17-23° морозу, на Сумщині та Чернігівщині до 27°, вдень 10-15° морозу; у південних, східних областях та на Закарпатті вночі 9-15°, вдень 5-11° морозу. Без істотних опадів, лише у північних областях 17 лютого місцями невеликий сніг.

У столичному регіоні також утримається холодна погода з температурою вночі 17-22°, вдень 10-15° морозу. 16 лютого без опадів, 17 лютого місцями невеликий сніг.

Згідно з орієнтовним прогнозом, утримається холодна погода з температурою 18-19 лютого вночі 15-21°, вдень 10-15° морозу (у південних та східних областях вночі 9-14°, вдень 5-11° морозу); 20-22 лютого вночі 11-16°, вдень 4-9° морозу (21 лютого у західних областях вночі 6-11° морозу, вдень 2-7° морозу). 18-20 лютого без істотних опадів, 21-22 лютого в більшості областей часом сніг.