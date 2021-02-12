Голова ОДА пояснив, чому продукції Луганщини важко конкурувати на ринку

Голова ОДА пояснив, чому продукції Луганщини важко конкурувати на ринку

Укрінформ
Та обставина, що Луганщина знаходиться на крайньому сході, робить нашу продукцію менш конкурентоздатною в Україні через проблеми логістики.

На цьому голова Луганської обласної держадміністрації Сергій Гайдай наголосив під час публічного обговорення проєкту Національної економічної стратегії - 2030 на тему: «Реінтеграція тимчасово окупованих територій України», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Луганська область – це початок України, тому що в нас у перших сходить сонце. Але все це і не дає можливості конкурувати з кимось іншим через логістику, оскільки маємо занадто великі втрати часу і коштів на транспортування вироблених в області товарів на захід країни. А проєкти, які були зав’язані на Росії, сьогодні, з відомих причин, не працюють. Тому важливі речі, які ми проговорювали, - це і будівництво залізничної колії, будівництво нових автодоріг, це модернізація водоканалів», - зазначив Гайдай.

Він додав, що навряд чи ще десь знайдеться область, коли кожного місяця накопичується по 7-12 мільйонів гривень боргів, тому що воду качають на непідконтрольну територію, а оплачує її окупаційна адміністрація вкрай нерегулярно.

«Я дуже сумніваюсь також, що ще десь знайдеться область, де є проблеми по земельній тематиці, коли є фортифікаційні споруди, які розташовані на землях жителів, – і досі, скільки років пройшло, ніхто нікому нічого не відшкодовував за використання», - зауважив очільник області.

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Проблеми Луганщини майже дзеркальні до проблем Донеччини. Тому тут розробляється стратегія, яка має об’єднатися зі стратегією держави в цілому, зі стратегіями новостворених ОТГ Луганщини.

«Проблем багато, але хотілося б, аби шлях від меморандуму до реалізації був трошки коротшим», - резюмував Гайдай.

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