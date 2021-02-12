Голова ОДА пояснив, чому продукції Луганщини важко конкурувати на ринку

Та обставина, що Луганщина знаходиться на крайньому сході, робить нашу продукцію менш конкурентоздатною в Україні через проблеми логістики.

На цьому голова Луганської обласної держадміністрації Сергій Гайдай наголосив під час публічного обговорення проєкту Національної економічної стратегії - 2030 на тему: «Реінтеграція тимчасово окупованих територій України», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Луганська область – це початок України, тому що в нас у перших сходить сонце. Але все це і не дає можливості конкурувати з кимось іншим через логістику, оскільки маємо занадто великі втрати часу і коштів на транспортування вироблених в області товарів на захід країни. А проєкти, які були зав’язані на Росії, сьогодні, з відомих причин, не працюють. Тому важливі речі, які ми проговорювали, - це і будівництво залізничної колії, будівництво нових автодоріг, це модернізація водоканалів», - зазначив Гайдай.

Він додав, що навряд чи ще десь знайдеться область, коли кожного місяця накопичується по 7-12 мільйонів гривень боргів, тому що воду качають на непідконтрольну територію, а оплачує її окупаційна адміністрація вкрай нерегулярно.

«Я дуже сумніваюсь також, що ще десь знайдеться область, де є проблеми по земельній тематиці, коли є фортифікаційні споруди, які розташовані на землях жителів, – і досі, скільки років пройшло, ніхто нікому нічого не відшкодовував за використання», - зауважив очільник області.

Проблеми Луганщини майже дзеркальні до проблем Донеччини. Тому тут розробляється стратегія, яка має об’єднатися зі стратегією держави в цілому, зі стратегіями новостворених ОТГ Луганщини.

«Проблем багато, але хотілося б, аби шлях від меморандуму до реалізації був трошки коротшим», - резюмував Гайдай.