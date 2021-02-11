На Львівщині торік звели 13 об’єктів соціальної інфраструктури

На Львівщині в рамках проєкту «Велике будівництво» минулого року збудували 13 об’єктів соціальної інфраструктури.

Минулого року у Львівській області в межах програми Президента України «Велике будівництво» завершили будівництво та реконструкцію 13 соціальних об’єктів, зазначив під час звіту за підсумками року 11 лютого голова облдержадміністрації Максим Козицький, повідомила пресслужба Львівської ОДА, передає Укрінформ.

«Програма «Велике будівництво» у 2020 році продемонструвала позитивні результати для Львівщини. Так, торік ми поставили і виконали амбітне завдання – сконцентрували ресурси бюджету в межах області та відкрили 13 об’єктів соціальної інфраструктури, серед яких 5 шкіл, 5 дитячих садків та 3 спортивні об’єкти. До цих трьох стадіонів ще варто додати 24 спортивні майданчики, які ми спорудили на території Львівщини», - зазначив Козицький.

Він наголосив, що завдяки програмі в області вдалось завершити довгобуди – об’єкти, які добудовували роками.

Серед 13 завершених соціальних об’єктів, які вдалося реалізувати за програмою «Великого будівництва» на Львівщині, 5 садочків - в смт Великий Любінь Городоцького району, в с. Рудники Миколаївського району, в с. Борщовичі Пустомитівського району і реконструкція приміщення дитячого садка в с. Чуква Самбірського району, 5 шкіл, зокрема, створення регіонального центру сприяння здорового способу життя на базі НВК «СЗШ № 2 – гімназія» в м. Трускавець (реконструкція), будівництво ЗОШ I-III ступенів в с. Дубаневичі Городоцького району, добудова школи та реконструкція системи опалення Викотівської СЗШ І-ІІІ ст. в Самбірському районі, реконструкція з добудовою Верхньосиньовидненської ЗОШ I-III ступенів Сколівського району, реконструкція з добудовою в с. Бортятин Мостиського району.

Крім того, відбудована спортивна інфраструктура: влаштування спортивного покриття бігових доріжок і секторів та благоустрій прилеглої території Львівського державного університету фізичної культури, реконструкція з влаштуванням мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту з встановленням тентового накриття КЗ ЛОР «Львівське училище фізичної культури»; реконструкція існуючого спортивного майданчика у мультифункціональний майданчик для занять ігровими видами спорту КЗ ЛОР «Львівський державний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою ім. Героїв Крут».

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У 2020 році понад 1 млрд грн був спрямований на будівництво, ремонт та реконструкцію 1211 соціальних об’єктів.

Як зазначив очільник області, наразі формується перелік об’єктів «Великого будівництва», які реалізовуватимуть цьогоріч. Так, окрім соціальної інфраструктури, у 2021 році програма включатиме й проєкти економічного розвитку регіонів, які спрямують на створення нових робочих місць та розбудову інфраструктури під залучення інвестицій. Важливим чинником буде відповідність об’єктів сучасним вимогам інклюзивності.

Фото: loda.gov.ua