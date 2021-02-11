СБУ «накрила» чиновників, які влаштовували іноземцям фіктивні шлюби

Контррозвідники Служби безпеки України на Чернігівщині викрили і припинили діяльність групи посадовців, які займались протиправною легалізацією іноземців. «Клієнти» - вихідці з держав так званого «міграційного ризику» та країни-агресора.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що до складу злочинної групи входили колишні та діючі чиновники обласного Управління Державної міграційної служби, органів юстиції та реєстрації місця проживання, військовослужбовці Державної прикордонної служби України, одного із бюро перекладів. Фігуранти налагодили схему оформлення фіктивних шлюбів іноземців з громадянами України та визнання батьківства.

Задокументовано, що зловмисники за різні суми систематично підробляли необхідні документи та вносили недостовірні відомості до державних електронних інформаційних ресурсів. Це ставало підставою для оформлення документів на право перебування в Україні вихідцям з країн Близького Сходу та РФ.

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При цьому, частина іноземців оформила документи навіть не перебуваючи у нашій країні. Проте, з отриманими підробками вони могли безперешкодно перетинати державний кордон України, а також виїжджати до країн ЄС.

Тривають оперативно-слідчі дії у межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України), ч. 1 ст. 364 (зловживання владою та службовим становищем), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 2 с. 419 (порушення військовослужбовцями порядку несення прикордонної служби) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру у скоєнні злочинів та обрання міри запобіжного заходу.

Заходи із блокування протиправної діяльності здійснювались під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у військовій сфері Центрального регіону.