У приміщеннях «Харківобленерго» проводять обшуки

У приміщеннях АТ «Харківобленерго» на вул. Плеханівській проводяться обшуки в рамках кримінального провадження.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Харківської області, передає Укрінформ.

«Обшуки проводяться на підставі ухвал слідчого судді в рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за фактом зловживання службовим становищем службовими особами підприємства та заволодіння коштами АТ «Харківобленерго», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що слідчі дії проводить Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, а обшуки, окрім службових приміщень АТ «Харківобленерго», проходять у приміщеннях ряду юридичних осіб приватного права та за місцями мешкання працівників товариства.

Досудове розслідування відкрито за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

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У пресслужбі АТ журналістам зазначили, що «Харківобленерго» «працює в штатному режимі, здійснює в робочому порядку прийом і видачу документів», а дії правоохоронних органів пообіцяли прокоментувати пізніше.