МОЗ розподілило по регіонах препарат для лікування раку крові

Міністерство охорони здоров'я розподілило по регіонах препарат "Тасігна" для лікування раку крові.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу сказала заступниця глави МОЗ Світлана Шаталова.

“Цей препарат призначений для лікування хронічного мієлоїдного лейкозу, тобто раку крові. Якщо його вчасно не надати пацієнту, людина може померти впродовж двох місяців. 2 лютого 2021 року державне підприємство “Медичні закупівлі” поінформувало Міністерство охорони здоров'я про здійснення поставок за кошти бюджету 2020 року у кількості 419 524 таблетки. Вже 5 лютого міністерство наказом № 181 затвердило розподіл цього лікарського засобу у регіони. Тобто вже шість днів як ДП “Медзакупівлі” мало б здійснити розвезення такого довгоочікуваного лікарського засобу”, - сказала Шаталова.

Вона додала, що річна потреба в цьому препараті становить близько 400 тисяч таблеток за даними, які подають до МОЗ спеціалізовані заклади.

За словами Шаталової, ще у липні 2020 року Міністерство охорони здоров'я погодило технічні завдання придбати “Тасігну” та дало відповідне доручення “Медзакупівлі”. Договір на закупівлю цього препарату був укладений 27 листопада 2020 року.

Окрім цього, за словами Шаталової, наприкінці 2020 року до України прибула друга партія ліків для лікування орфанних пацієнтів: 209 флаконів препарату “Елапраза” на 17 млн грн, 1455 флаконів препарату “Наглазим” на 55,9 млн грн, 3179 флаконів препарату “Вімізім” на 77,8 млн грн, 4602 флаконів препарату “Альдуразим” на 67,8 млн грн, 3669 флаконів препарату “Церезим” на 115,4 млн грн, 251 флакон препарату “Фабразим” на суму 20,5 млн грн. Загальна сума поставок зазначених лікарських препаратів - 354,7 млн грн.