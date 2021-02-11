На п'яти річках Закарпаття почався паводок

У Закарпатській області велика кількість опадів спричинила паводок, п’ять річок перетнули першу межу захисту.

Про це передає Укрінформ з посиланням на карту Басейнового управлінні річки Тиса .

Дані стосуються річок Тиса, Латориця, Боржава, Пір’я та Тур’я.

Наразі паводкова хвиля йде по річці Тиса, рівень води в районі міста Чоп сягає 5 метрів. Річка Латориця в районі Чопа досягла рівня 6,88 метра. Піднявся рівень води в річці Боржава в районі села Довге до 2,57 метра і висота продовжує рости. Також перетнули першу межу захисту річка Пір'я в районі села Поляна та Тур’я в районі сіл Сімер та Тур’я Поляна.

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Як прокоментувала ситуацію речниця закарпатського Управління ДСНС Наталя Батир, наразі немає загрози підтоплення населених пунктів.

“Продовжується вихід річок на заплавні території, очікуємо за прогнозом підтопленням місцевої дороги Ком’яти - Шаланки у Виноградівському район. Якщо почнеться також підтоплення населених пунктів, то будемо реагувати”, - сказала Батир.

За її словами, напередодні рятувальники спільно з працівниками водного господарства області відкачували воду з каналів у селі Вільхівці. Якби цього не зробили, були би підтоплені дворогосподарства в заплаві річки Боржава, додала вона.

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"Наразі в гірських районах дощ перейшов у сніг, тому ми очікуємо, що цей фактор зменшить рівень паводкових вод", - пояснила Батир.

Станом на ранок 11 лютого рятувальники відкачують воду у двох господарствах - в Ужгороді та Виноградівсьому районі. 10 лютого на відкачування води із приватних господарств виїжджали 16 разів, зазначили в ДСНС.

Як повідомлялося, в Україні 11-12 лютого у більшості областей очікуються складні погодні умови: значний сніг, хуртовини та ожеледиця на дорогах.