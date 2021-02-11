На п'яти річках Закарпаття почався паводок
Про це передає Укрінформ з посиланням на карту Басейнового управлінні річки Тиса .
Дані стосуються річок Тиса, Латориця, Боржава, Пір’я та Тур’я.
Наразі паводкова хвиля йде по річці Тиса, рівень води в районі міста Чоп сягає 5 метрів. Річка Латориця в районі Чопа досягла рівня 6,88 метра. Піднявся рівень води в річці Боржава в районі села Довге до 2,57 метра і висота продовжує рости. Також перетнули першу межу захисту річка Пір'я в районі села Поляна та Тур’я в районі сіл Сімер та Тур’я Поляна.
Як прокоментувала ситуацію речниця закарпатського Управління ДСНС Наталя Батир, наразі немає загрози підтоплення населених пунктів.
“Продовжується вихід річок на заплавні території, очікуємо за прогнозом підтопленням місцевої дороги Ком’яти - Шаланки у Виноградівському район. Якщо почнеться також підтоплення населених пунктів, то будемо реагувати”, - сказала Батир.
За її словами, напередодні рятувальники спільно з працівниками водного господарства області відкачували воду з каналів у селі Вільхівці. Якби цього не зробили, були би підтоплені дворогосподарства в заплаві річки Боржава, додала вона.
"Наразі в гірських районах дощ перейшов у сніг, тому ми очікуємо, що цей фактор зменшить рівень паводкових вод", - пояснила Батир.
Станом на ранок 11 лютого рятувальники відкачують воду у двох господарствах - в Ужгороді та Виноградівсьому районі. 10 лютого на відкачування води із приватних господарств виїжджали 16 разів, зазначили в ДСНС.
Як повідомлялося, в Україні 11-12 лютого у більшості областей очікуються складні погодні умови: значний сніг, хуртовини та ожеледиця на дорогах.