На Буковині завершують спорудження нового мосту через Прут

У селі Маршинці на Буковині в межах програми "Велике будівництво" завершують спорудження нового мосту через річку Прут, який знесло ще повінню 2008 року.

Про це повідомляють у пресслужбі Чернівецької ОДА, передає Укрінформ.

"Рух Маршинецьким мостом відкриють наприкінці грудня. Спершу цією переправою зможуть рухатися легкові автомобілі, а згодом і вантажівки. Міст у Маршинцях споруджують у рамках держпрограми «Велике будівництво» на замовлення Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підрядник уже змонтував усі балки прогонової будови та забетонував прогони, провів армування опалубки.

"Готовність моста становить 85%. Зараз на об’єкті влаштовують тротуар, гідрозахист та систему освітлення. Наступний етап робіт – укладання шару асфальтобетонного покриття, встановлення перильного огородження", - додали в обласній адміністрації.

На завершення – формування підходів до моста з боку Герцаївського району. Дорога на цій ділянці вже у верхньому шарі асфальтобетону, укріплені відкоси бетонними блоками, встановлені водовідвідні лотки. Нині робітники монтують металеве бар’єрне огородження та опори для освітлення. Одночасно виконують підготовчі роботи з влаштування фінішного шару дорожнього покриття.

З боку Маршинців підрядник почав влаштовувати верхній шар асфальтобетону. Також тривають роботи з укріплення узбіч.

Як повідомлялося, основний міст через Прут, який з’єднував Новоселицький і Герцаївський райони, був зруйнований під час повені 2008 року. Тому транспортне сполучення між районами здійснюється через місто Чернівці з обходом близько 50 км, а для переправи через водойму використовували тимчасовий технологічний міст, який зруйнувала вже цьогорічна повінь.

Фото з відкритих джрел та Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області