На Харківщині в межах «Великого будівництва» оновили дорогу Мерефа – Зміїв

На Харківщині в межах програми «Велике будівництво» оновили 15,4 км дороги Т-21-01 Мерефа – Зміїв, ремонт на трасі загальною протяжністю 20,2 км вже завершено.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Служби автомобільних доріг у Харківській області.

За інформацією відомства, на дорозі влаштовано основу зі щебенево-піщаної суміші, вирівняльний та верхній шари дорожнього покриття. Також облаштовано нові автобусні зупинки та пішохідні тротуари, відремонтовано водопропускні труби та зміцнено узбіччя.

На дорозі нанесли розмітку та встановили нові дорожні знаки.

Дорога Мерефа – Зміїв побудована в 1960-их роках. Відтоді капітально вона не ремонтувалася. З 2017 по 2018 роки було відремонтовано поточним ремонтом, окремими ділянками 4,8 км дороги.

Як повідомлялося, з ініціативи Президента Володимира Зеленського у березні 2020 року стартувала масштабна програма «Велике будівництво». У її межах по всій території України протягом року заплановано будівництво чи реконструкцію об’єктів, серед яких, зокрема, 142 школи, 117 дитячих садків, 122 об’єкти спортивної інфраструктури, 210 приймальних відділень та інші інфраструктурні об’єкти соціального, медичного та культурного спрямування, а також дороги державного та місцевого значення.

На Харківщині у 2020 році ремонтували 24 дороги місцевого значення.

Фото: kh.ukravtodor.gov.ua