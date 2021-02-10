На Миколаївщині відкрили відділення «штучної нирки»

У місті Южноукраїнську на Миколаївщині завдяки співпраці з німецькими інвесторами з'явилося відділення «штучної нирки».

Про це повідомляє офіційний сайт Южноукраїнської міської ради, передає Укрінформ.

«У зв’язку із численними зверненням хворих на хронічну ниркову недостатність на базі Южноукраїнської міської лікарні відкрито відділення нефрології та діалізу. Робота над проєктом тривала понад три роки. Вона розпочалася із зустрічі з представниками інвестора - німецької фірми «Фрезеніус Медикал Кер Україна», яким запропоновано встановлення 10 апаратів «штучної нирки», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом цього часу місцевою владою та лікарнею виконано чималий обсяг робіт. Зокрема, визначене приміщення для відділення діалізу, відібрані проби води, розроблений проєкт на встановлення діалізних апаратів штучної нирки, проведено круглі столи та зустрічі з представниками інвесторських фірм.

Читайте також: МОЗ планує цього року всі трансплантації нирки робити в Україні

Також міська рада виділила 3 млн грн на фінансування робіт з ремонту приміщення відділення гемодіалізу та оснащення його необхідним обладнанням.

У свою чергу, Южноукраїнська лікарня отримала від німецького інвестора (фірми Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA) в безоплатне користування обладнання для відкриття відділення «штучної нирки». А саме: 5 апаратів для гемодіалізу, апарат для приготування розчину концентрату Гранумікс, монітор складу тіла, систему підготовки води для гемодіалізу.

Медичний персонал відділення пройшов відповідне навчання в обласному відділенні нефрології та гемодіалізу, та приступає до надання послуг пацієнтам вже з 10 лютого 2021 року.

Фото: офіційний сайт міста Южноукраїнськ