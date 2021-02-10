З мерії Дніпра звільнили 655 працівників, сесія тривала всього 9 хвилин

У Дніпрі скоротили 655 працівників мерії та комунальних підприємств.

Таке рішення прийняли на позачерговій сесії депутати Дніпровської міської ради, повідомляє Укрінформ з посиланням на Телеграм міського голови Дніпра Бориса Філатова.

"Звільнили з мерії 655 осіб. Затвердили нову структуру. Сесія пройшла за 9 хвилин, включаючи два рази виконання Гімну. Спасибі депутатському корпусу за переважну підтримку ініціатив міського голови. Рухаємося далі", - підкреслив Філатов.

Раніше він повідомляв, що з метою оптимізації структури міського господарства деякі комунальні підприємства будуть об'єднані, десь скоротять зайвий адміністративний персонал, приберуть задвоєний функціонал, а десь замінять "перекладання паперів цифровими технологіями". Мер також пообіцяв, що за кожним конкретним випадком територіальній громаді будуть дані всі вичерпні пояснення.

За словами Філатова, людям, що звільняються, по можливості, будуть представлені альтернативи працевлаштування і дотримані їхні трудові та соціальні права.

Мер нагадав, що на першому етапі оптимізації влада міста пішла шляхом укрупнення міських медичних установ. Далі на черзі міські бібліотеки, палаци культури, спортивні школи та ін.

Читайте також: Вулиця у Дніпрі перемогла у міжнародному конкурсі з дизайну освітлення

Філатов визнав, що це дійсно болісний процес, який не всіма буде сприйнятий позитивно. Але пообіцяв, що будуть "радитися як з депутатським корпусом, так і з усіма земляками".

Заходи, що приймаються, дозволять міському бюджету заощадити десятки, якщо не сотні мільйонів гривень, які будуть спрямовані на розвиток міської інфраструктури та зроблять місто ще більш комфортабельним і зручним для життя, впевнений міський голова.

Фото: dnepr.info