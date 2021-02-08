Вулиця у Дніпрі перемогла у міжнародному конкурсі з дизайну освітлення

Проєкт освітлення бульвару мистецтв на вулиці Короленка у м.Дніпрі став переможцем у щорічному конкурсі світлового дизайну LIT Awards — глобальній премії інноваційних проєктів у галузі світлового дизайну.

Про це повідомляє пресслужба Дніпровської міської ради, передає Укрінформ.

Це — перше місце серед міського освітлення у світі і нині єдина така перемога для України. Дніпро здобуло її серед конкурсантів із понад сорока країн-учасниць.

Освітлення вулиці Короленка у Дніпрі фото: Микола Мякшиков

«Ми пишаємося тим, що наша команда дизайнерів, проєктувальників, архітекторів здобула перше місце. Дякую всім, хто задумував і реалізовував цей проєкт», — прокоментував отримання престижного міжнародного кубка мер Дніпра Борис Філатов.

За його словами, це лідерство, а також любов містян до вулиці Короленка є найкращим доказом правильності ухвалення управлінських рішень, котрими свого часу передбачили створення тут пішохідного бульвару.

Нині першість унікальній дніпровській вулиці присудили у категорії Landscape Lighting (пейзажне освітлення) — на рівні із, зокрема, Музеєм у Чанде, мостом Хебей Янча у Пекіні (Китай) та площею Wessels в Осло (Норвегія).

Освітлення вулиці Короленка дійсно унікальне — воно змінюється залежно від пори року або святкових днів. Функціональне та естетичне — «живе» освітлення та інтерактивні інсталяції — саме це вразило незалежних експертів премії LIT Awards, переконаний представник підрядної організації ПП «Експолайт» Микола Каблука: «У світовому масштабі цінують унікальні речі. Це — світловий дизайн із глибоким розумінням архітектури. Тут дуже важлива синергія з авторами цього проєкту, адже архітектура надзвичайно цікава».

Дніпряни поділяють думку організаторів премії та пишаються здобутком рідного міста.