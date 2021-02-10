У Дніпрі горів фасад ТРЦ: обійшлося без жертв

У центрі Дніпра загорілася вивіска ресторану "Портофіно", що у ТРЦ "Мост-сіті".

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на ДСНС.

"О 19:29 надійшло повідомлення за адресою місто Дніпро, Шевченківський р-н, вул. Глінки, 2, будівля "Мост-Сіті". Горіло оздоблення на фасаді, а саме-вивіска закладу "Партофіно". Направлені рятувальники 2 та 3 державних пожежно-рятувальних частин міста", - йдеться у повідомленні.

О 19:55 пожежу, на площі 2 кв. метри, ліквідовано.

Постраждалих немає.

Як раніше повідомляло агентство, у столичному дитсадку сталася пожежа, з нього рятувальники евакуювали 124 дитини.

Фото: ДСНС