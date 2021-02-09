У Маріуполі померла контрактниця з Вінниччини

У прифронтовому Маріуполі померла контрактниця з Вінниччини Ярослава Коляденко.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила народна депутатка України Ірина Борзова, передає Укрінформ.

"Вінниччина в скорботі. Сумна звістка надійшла з Маріуполя – там померла контрактниця з Вінниччини Ярослава Коляденко", - йдеться у повідомленні.

У дописі зазначається, що наразі обставини смерті військової невідомі.

Як повідомили Укрінформу в Оратівській селищній раді, Ярослава Коляденко разом із батьками та восьмирічним сином мешкала у с. Оратівка Оратівської селищної територіальної громади. Про її смерть земляки дізналися у понеділок, 8 лютого.

29-річна жінка проходила військову службу за контрактом в 56-й окремій механізованій бригаді в місті Маріуполь.