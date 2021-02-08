На Одещині негода знеструмила 58 населених пунктів

Через дощ, що супроводжувався незначним зниженням температури до (-1°С) і поривчастим вітром, 8 лютого сталися обриви ліній електропередач і знеструмлення понад пів сотні населених пунктів Одещини.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії ДТЕК «Одеські електромережі» у Фейсбуці .

"Протягом 8 лютого енергетики повернули світло до 21 населеного пункту, проте наразі знеструмленими залишаються ще 58 населених пунктів, з них 8 – частково. Найбільше постраждали від негоди жителі Білгород-Дністровського та Одеського районів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що над усуненням наслідків негоди працюють 33 оперативно-виїзні бригади (задіяно 44 одиниці техніки та 75 робітників).

Погодні умови залишаються складними, надходять повідомлення про щораз нові аварії. Енергетики продовжують ремонтно-відновлювальні роботи на об'єктах електромереж.

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Як повідомляв Укрінформ із посиланням на Український гідрометцентр, сьогодні в більшості областей сніг, хуртовини, в західних, північних та центральних областях значний сніг; на півдні та в Карпатському регіоні сніг з дощем, налипання мокрого снігу, ожеледь, вдень на Закарпатті значний дощ; на дорогах ожеледиця.