У Києві рекомендують батькам не пускати дітей до школи через негоду

У зв’язку із сильними снігопадами, ускладненнями на дорогах та зниженням температури повітря столична влада просить батьків по можливості залишати дітей вдома.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Департамент освіти і науки Києва у Фейсбуці.

"Шановні батьки! Звертаємо вашу увагу, що, незважаючи на складні погодні умови, освітній процес не зупиняється. Школи готові організувати навчання як в очному, так і змішаному/дистанційному режимах. Через погіршення погодних умов (снігопад, зниження температури, ожеледь тощо) пропонуємо, за можливості, залишити дітей вдома", - йдеться у повідомленні.

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Окрім цього, у зв’язку з погіршенням погодних умов у столиці, Департамент рекомендує педагогічним колективам прийняти рішення та організувати освітній процес для учнів 1-5 класів в очному/змішаному форматах; для учнів 6-11 класів - змішаному/дистанційному, поінформувавши про це батьків та учнів.

Як повідомлялося, за інформацією Українського гідрометеорологічного центру цього тижня на території міста Києва очікуються потенційно небезпечні погодні умови: пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, снігові замети, налипання мокрого снігу, ожеледь.