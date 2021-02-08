Крижаний дощ перетворив дороги Миколаєва на ковзанку

У Миколаєві зранку йде крижаний дощ – вулиці, двори та тротуари перетворилися на ковзанку. Комунальники ледь встигають посипати центральні магістралі.

Люди на вулицях пересуваються один за одним, з дуже малою швидкістю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

У прес-службі міської ради повідомили, що всі сили кинули на посипання проїжджих частин вулиць, щоб забезпечити проїзд автотранспорту.

Крім того, організували посипання тротуарів біля зупинок громадського транспорту. Але це не дуже ефективно.

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Через деякий час вулиці знову стають «як дзеркало» - дощ не припиняється, а на землі він перетворюється в кригу.

У свою чергу, Служба автодоріг Миколаївської області запевняє, що для обробки доріг протиожеледними матеріалами на пріоритетних трасах області задіяно 53 спецмашини та 73 дорожника.

Станом на 11 годину проїзд всіма автошляхами державного значення Миколаївщини було забезпечено.

Фото: novosti-n.org