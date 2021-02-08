Україну замітає: на завтра прогнозують сильний сніг і хуртовини

В Україні у вівторок очікується сильний сніг та хуртовини, у центрі - значний мокрий сніг, на дорогах ожеледиця.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"9 лютого в Україні, крім заходу, пориви вітру 15-20 м/с; на дорогах країни, крім півдня та Закарпаття, ожеледиця; вночі у північній частині та на Харківщині значний сніг, хуртовини, в центральних областях значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь (І рівень небезпечності - жовтий)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у зв'язку з відлигою та опадами, на високогір'ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей зберігатиметься значна сніголавинна небезпека (3 рівень).