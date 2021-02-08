Через негоду авіакомпанії скасували низку рейсів до Одеси

Через погіршення видимості та туман, що зумовила часткове обледеніння злітно-посадкової смуги в міжнародному аеропорту "Одеса", скасовано відправлення деяких пасажирських лайнерів до цієї повітряної гавані.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це свідчить табло аеропорту.

Авіакомпанія Turkish Airlines скасувала сьогоднішній рейс №TK465 до Одеси. Так само скасовано рейс №PS788 з Тель-Авіва.

За даними метеослужби "Аеропорт-Одеса", у районі аеропорту зараз незначна мінусова температура (-1°С), над аеропортом слабка мряка, туман, внаслідок чого на злітно-посадковій смузі створилася льодова кірка товщиною до 2 мм, коефіцієнт зчеплення 0,18 (у нормальних сухих умовах 0, 60).

Між тим, у пресслужбі аеропорту "Одеса" повідомляють, що аеропорт працює у штатному режимі.