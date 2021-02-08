На трасі Київ-Чоп зіткнулися маршрутка та снігоочисна машина – троє травмованих

У Рівненській області на міжнародній дорозі Київ-Чоп сталася ДТП за участю маршрутки та снігоочисної машини, постраждали троє людей.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області, передає Укрінформ.

«Автопригода сталася близько сьомої ранку на автодорозі поблизу села Синів колишнього Гощанського району. Попередньо травм зазнало троє пасажирів, двоє з яких після надання допомоги медиками «швидкої» відпущені. Ще одного пасажира доставили до лікарні, де у нього діагностували незначні тілесні ушкодження», - йдеться у повідомленні.

Як відзначають у поліції, за зовнішніми ознаками обидва водії були тверезі, втім вони проходитимуть освідування на стан сп’яніння.

Щодо інших пасажирів маршрутки, які стали учасниками аварії, але не постраждали, їх пересадили в інший транспортний засіб.

Як повідомляв Укрінформ, семеро дорослих та двоє неповнолітніх дітей потрапили у дорожньо-транспортну пригоду на Тернопільщині.

Фото: rv.npu.gov.ua