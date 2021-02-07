На Тернопільщині у ДТП постраждали семеро дорослих та двоє дітей

Семеро дорослих та двоє неповнолітніх дітей потрапили у дорожньо-транспортну пригоду на Тернопільщині.

Про це передає Укрінформ із посиланням на повідомлення відділу комунікації обласної поліції.

«Сьомого лютого близько 7:20 на автодорозі Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль не розминулося два автомобілі. За попередньою інформацією, водій автомобіля Opel Vivaro не впорався з керуванням і автомобіль, на нерозчищеній дорозі викинуло на смугу зустрічного руху. В результаті такого маневру автівка врізалася в зустрічний міні-бус під керуванням жителя Тисмениці», - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що на момент ДТП в Opel перебував водій з родиною, а це шість пасажирів, серед яких двоє неповнолітніх, а в іншому авто - двоє людей.

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В результаті нещастя 6 потерпілих отримали легкі тілесні ушкодження, а от один з неповнолітніх – 13-річний хлопець, черепно-мозкову травму важкого ступеня. Усіх доправили до лікарні.

Попередня причина нещастя – важкі погодні умови та занос. У водіїв відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю.

Подія внесена в Єдиний реєстр досудових розслідувань.

На місці дорожньо-транспортної пригоди працюють експерти.