В Одесі внаслідок ДТП постраждали двоє дітей

Поліцейські встановлюють обставини ДТП у Малиновському районі Одеси, внаслідок якого були травмовані двоє дітей.

Про це інформує відділ комунікації поліції в Одеській області, передає Укрінформ.

«Внаслідок події, яка сталася сьогодні близько восьмої години ранку на розі вулиць Розумовської та М’ясоїдовської, травмовані двоє дітей», - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, автомобіль Toyota Prius під керуванням 20-річного водія зіткнувся з мікроавтобусом Ford Transit, в результаті чого легкове авто відкинуло на пішохідний перехід, який на зелене світло світлофора перетинали 8-річний хлопчик та 9-річна дівчинка.

«Обоє дітей отримали травми та були доставлені до лікарні. Наразі дівчинка знаходиться у важкому стані», - зазначається у повідомленні.

Наразі на місці аварії працює слідчо-оперативна група з розслідування ДТП ГУНП в Одеській області, встановлюються обставини події та вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ст. 286 Кримінального кодексу (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Як повідомлялося, на Волині перекинувся автобус із пасажирами, постраждала 17-річна дівчина.

Фото: Нацполіція