На Волині перекинувся автобус, постраждала 17-річна дівчина

У Любешівському районі Волині, неподалік від села Деревок, 4 лютого в кювет перекинувся рейсовий автобус.

У ДТП постраждала 17-річна дівчина, передає Укрінформ із посиланням на сектор комунікації поліції Волинської області.

Як зазначили в поліції, за кермом рейсового автобуса Mercedes-Benz Sprinter 416, сполученням Любешів – Велика Глуша – Камінь-Каширський, перебував 22-річний житель Ковеля. Ймовірно, на слизькій ділянці дороги водій не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Під час аварії в салоні автобуса перебувало шість пасажирів.

Постраждалу пасажирку госпіталізували у відділення хірургії Любешівської районної лікарні.

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Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.