В Енергодарі легковик збив трьох військових

В Енергодарі легкова автівка наїхала на військовослужбовців, які переходили дорогу. Всі троє отримали травми.

Про це повідомили в пресслужбі ГУНП в Запорізькій області, передає Укрінформ.

"Як попередньо встановили правоохоронці, жінка-водій автомобіля КІА RІО 1969 року народження, рухаючись вулицею Курчатова у місті Енергодар, не витримала безпечної швидкості руху, внаслідок чого здійснила наїзд на трьох військовослужбовців 19-ти та 20-ти років, які переходили проїзну частину на нерегульованому пішохідному переході", - повідомили у поліції.

Постраждалими виявились троє військовослужбовців строкової служби, які виконували службові завдання з охорони громадського порядку.

"Один військовослужбовець отримав закритий перелом ноги, двоє інших - забої", - пояснили в пресслужбі Нацгвардії.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Фото Нацполіції