У Харкові маршрутка зіткнулася з вантажівкою, є постраждалі

У Харкові поліцейські встановлюють обставини зіткнення маршрутного автобуса та вантажівки, під час якого постраждали люди.

Про це кореспондентові Укрінформу розповіли у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

"За даними поліції, о 7:30 на перехресті вулиці Олімпійської та проспекту Льва Ландау сталося зіткнення вантажівки КамАЗ під керуванням 36-річного водія та пасажирського автобуса БАЗ під керуванням 63-річного водія", - зазначили у відділі.

Унаслідок зіткнення, додали у відділі, двох чоловіків у віці 51 так 38 років із саднами та забоями доправили в лікарню, 28-річний чоловік від госпіталізації відмовився.

"Вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України. Всі обставини ДТП встановлюються", - сказали у відділі.

Унаслідок аварії утворився затор на проспекті Льва Ландау.

Тим часом, як зазначили у пресслужбі Харківської міськради, життю пасажирів автобуса, які постраждали у ДТП з вантажівкою та доправлені в міську клінічну лікарню швидкої і невідкладної медичної допомоги ім. Мещанінова, нічого не загрожує: "Зараз проводяться медичні обстеження".

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За даними заступника директора Департаменту інфраструктури Олександра Куколя, у маршрутний автобус, який виїжджав з вулиці Олімпійської на проспект Льва Ландау, врізався КамАЗ: "За попередньою інформацією, вантажівка їхала на червоне світло світлофора і не пропустила автобус. Обставини ДТП з'ясовує поліція".

Фото: kh.depo.ua