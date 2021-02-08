Кількість хворих на COVID-19 у Коломиї за тиждень зросла майже вдвічі - мер

В Івано-Франківській області, у Коломиї, за тиждень кількість хворих на коронавірус зросла майже удвічі.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомляє Коломийський міський голова Богдан Станіславський.

«Впродовж минулого тижня 318 мешканців громади отримали позитивний результат тесту на COVID-19. Це майже 100% ріст захворювання у порівнянні з попереднім тижнем, коли було зафіксовано 162 випадки», - повідомив Станіславський.

Він переконаний, що зростання захворюваності може зупинити лише дотримання карантинних обмежень в громаді і просить дотримуватись визначених правил.

Відомо, що 5 лютого міська комісія ТЕБ та НС на території Коломийської громади запровадила протиепідеміологічні заходи.

Як повідомляло агентство, місцева влада Коломиї пов’язує ріст захворювання на COVID-19 з новорічно-різдвяними святами.

Станом на 8 лютого в Івано-Франківській області за останню добу зареєстровані 398 випадків захворювання на COVID-19, в Україні цей показник сягає 2 141. З початку епідемії на коронавірус захворіли 1 246 990 українців.