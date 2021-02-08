Кількість хворих на COVID-19 у Коломиї за тиждень зросла майже вдвічі - мер
Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомляє Коломийський міський голова Богдан Станіславський.
«Впродовж минулого тижня 318 мешканців громади отримали позитивний результат тесту на COVID-19. Це майже 100% ріст захворювання у порівнянні з попереднім тижнем, коли було зафіксовано 162 випадки», - повідомив Станіславський.
Він переконаний, що зростання захворюваності може зупинити лише дотримання карантинних обмежень в громаді і просить дотримуватись визначених правил.
Відомо, що 5 лютого міська комісія ТЕБ та НС на території Коломийської громади запровадила протиепідеміологічні заходи.
Як повідомляло агентство, місцева влада Коломиї пов’язує ріст захворювання на COVID-19 з новорічно-різдвяними святами.
Станом на 8 лютого в Івано-Франківській області за останню добу зареєстровані 398 випадків захворювання на COVID-19, в Україні цей показник сягає 2 141. З початку епідемії на коронавірус захворіли 1 246 990 українців.