В Україні розгорнули майже 5 тисяч пунктів обігріву

У зв'язку з суттєвим зниженням температурних показників в регіонах розгорнуто пункти обігріву для недопущення випадків обмороження та загибелі людей.

Як передає Укрінформ, про це повдомляє пресслужба ДСНС.

Зазначається, що станом на 7 лютого, місцевими органами влади у взаємодії з ДСНС розгорнуто 4 тис. 778 пунктів обігріву, з них місцевим самоврядуванням - 4 тис. 764 стаціонарних пункти, а ДСНС - 14 мобільних пунктів обігріву на базі наметів та транспортних засобів.

Загалом, упродовж доби 6 лютого до пунктів обігріву звернулись 443 людини, з них до ДСНС - 77 осіб.

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У ДСНС наголосили, що на звернення органів місцевої влади можуть бути додатково розгорнуті пункти обігріву у визначених місцях.