Народилися на 28 тижні: львівські лікарі врятували двійнят, які були у комі на ШВЛ

У Львівській міській дитячій лікарні врятували двійню хлопчиків, які народилися передчасно з малою вагою. Діти не могли самостійно ні дихати, ні їсти.

Про це повідомляє пресслужба дитячої лікарні у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Двійня, яка народилася на 28 тижні вагітності у 19-річної мами із Золочівського району була у важкому стані і знаходилася у комі на штучній вентиляції легень. Вага двох хлопчиків при народженні була лише 800 і 1170 грамів. У віці 2 години вони були доставлені у наше відділення реанімації, де їм одразу було введено екзогенний сурфактант, після чого стан діток одразу покращився», - йдеться у повідомленні.

Лікарі розповідають, що завдяки новітньому апаратному та медикаментозному забезпеченню, злагодженої командної роботи всього реанімаційного відділення після одинадцяти днів перебування на штучній вентиляції легень та шести днів на респіраторній терапії (пСРАР), дітки вже дихають самостійно, їдять мамине молоко. Найближчим часом їх переведуть з реанімації у відділення патології новонароджених та недоношених дітей і вони будуть в одній палаті з мамою.

В лікарні запевняють, що здоров’ю хлопчиків уже нічого не загрожує, основне їх завдання – добре їсти та набирати вагу.