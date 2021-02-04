На Вінниччині оголосили тендери на оновлення автокоридору Київ-Кишинів

На Вінниччині оголосили тендер на оновлення 34 км дороги регіонального значення Р-08 в межах швидкісного автомобільного коридору Київ - Кишинів. Очікувана вартість робіт - понад мільярд гривень.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила народна депутатка України Лариса Білозір, передає Укрінформ.

«Автошлях Р-08 Немирів – Ямпіль, що проходить через Тульчин, Вапнярку, Комаргород, Томашпіль, Гнатків, увійде до складу нового міжнародного маршруту, що з'єднає дві столиці. Тому його очікує масштабне оновлення. Перші 34 км відрізку Р-08 від Немирова до Тульчина вже виставлені на майданчик Prozоrro для пошуку підрядників для здійснення робіт. Далі очікуємо оголошення тендерних процедур й інші відрізки дороги на цьому маршруті», - повідомила Білозір.

За її словами, на тендер з пошуку підрядників для здійснення робіт виставлено три ділянки. Очікувана вартість робіт на відрізку 0-14 км – 402 млн грн, друга ділянка, 14-24 км, потребує близько 275,8 млн грн капіталовкладень, - третя - 24-34 км – 331, млн грн.

Сумарна прогнозована вартість оновлення 34 км дороги Р-08 від Немирова до Тульчина становить понад мільярд гривень.

Загалом у межах проєкту відбудеться оновлення 137,5 км маршруту Київ - Кишинів на окремих ділянках доріг М-21 Виступовичі — Житомир — Могилів-Подільський та Р-08 Немирів — Ямпіль. Оновлений маршрут проходитиме через Київську, Житомирську та Вінницьку області й стане оптимальним для подорожі до Молдови в обхід невизнаної Придністровської республіки.

Окрім того, планується зведення прикордонного мосту через Дністер в районі населених пунктів Ямпіль – Косеуць. Служба автомобільних доріг у Вінницькій області оголосила тендер на розробку техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) мосту. Передбачається будівництво мостового переходу через р. Дністер та підходу до нього протяжністю 1,6 км з української сторони.

Читайте також: Україна і Молдова працюють над змінами до Угоди про вільну торгівлю

Як повідомляло агентство, 12 січня президенти України Володимир Зеленський та Молдови Мая Санду підписали Меморандум щодо розвитку транспортно-транзитного потенціалу між країнами та побудову швидкісного автомобільного коридору, який поєднає Київ і Кишинів. У перспективі він зменшить шлях між двома містами до п’яти-шести годин, ставши найкоротшим шляхом з Центрального регіону України до країн Центральної та Південно-Східної Європи.

У межах меморандуму сторони також задекларували наміри здійснити низку конкретних кроків. Зокрема, це міжнародно-правове оформлення будівництва мосту «Ямпіль – Косеуць», координація зусиль з метою підготовки інвестиційного проєкту та розробки техніко-економічного обґрунтування розбудови прикордонної інфраструктури й під’їзних шляхів на українсько-молдовському державному кордоні, а також пошук та залучення до реалізації проєкту міжнародних фінансових організацій.