Україна і Молдова працюють над змінами до Угоди про вільну торгівлю

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що Україна з Молдовою розпочали опрацювання проєкту Протоколу між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Молдова про внесення змін до Угоди про вільну торгівлю та узгодили низку його положень.

Переговори розпочато з метою застосування у торговельних відносинах між Україною та Республікою Молдова положень Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження.

Також сторони обговорили актуальні питання двосторонньої торговельно-економічної співпраці.

Захід відбувся за співголовування заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України – Торгового представника України Тараса Качки та державного секретаря Міністерства економіки та інфраструктури Республіки Молдова Юліани Дрегелін.

За інформацією пресслужби міністерства, делегацію уряду України для участі у переговорах утворено розпорядженням Кабінету Міністрів від 11 грудня 2020 року №1561-р.

Регіональна конвенція – інструмент, який встановлює ідентичні правила походження товарів, що застосовуються в рамках угод про вільну торгівлю, укладених між країнами. Україна набула участі в Регіональній конвенції 1 лютого 2018 року.

Як повідомляв Укрінформ, Регіональна конвенція про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження була прийнята в 2012 році за ініціативи Європейського Союзу. Наразі Пан-Євро-Мед об'єднує країни ЄС, ЄАВТ, Туреччину, Албанію, Боснію і Герцеговину, Македонію, Сербію, Чорногорію, Алжир, Єгипет, Ізраїль, Йорданію, Ліван, Марокко, Палестину, Сирію, Туніс, Фарерські острови, Молдову та Грузію.