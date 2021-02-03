В Україні посиляться морози – де чекати до «мінус» 23°

В Україні у четвер, 4 лютого, очікуються опади у вигляді дощу, вночі та вранці місцями туман, на дорогах ожеледиця. За кілька днів морози посиляться в деяких областях до -23°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

“4 лютого хмарно. Вночі у західних, північних та Вінницькій областях, вдень в Україні опади переважно у вигляді дощу. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах країни, крім південно-східної частини, подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, у західних, Житомирській, Київській та Вінницькій областях пориви 15-20 м/с”, - йдеться в повідомленні.

Температура вночі та вдень 0-5° тепла (вдень у західних областях та південній частині до 9° тепла).

У Києві та Київській області 4 лютого дощ. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура у столиці вночі 0-2° тепла, вдень 3-5° тепла; по області вночі та вдень 0-5° тепла.

Упродовж 5-6 лютого в Україні утримається хмарна з проясненнями погода. 5 лютого без істотних опадів, лише вночі на Лівобережжі невеликий мокрий сніг. Зниження температури: у північній частині вночі 6-11°, вдень 3-8° морозу, на решті території вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, у південних областях та на Закарпатті вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла.

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6 лютого у Карпатському регіоні, південних та південно-західних областях опади переважно у вигляді снігу, на решті території без істотних опадів. Подальше зниження температури: вночі 11-16°, вдень 5-10° морозу, на півдні та заході країни вночі 4-9°, вдень 0-5° морозу, на Закарпатті та півдні Одещини 0-5° тепла. На дорогах країни, крім південно-східної частини, місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, 5 лютого в Україні, крім заходу, місцями пориви 15-20 м/с.

У столичному регіоні 5-6 лютого без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі 5 лютого місцями пориви 15-20 м/с. В ніч на 5 лютого температура становитиме 6-11° морозу, вдень 3-8° морозу; 6 лютого вночі 11-16° морозу, вдень 5-10° морозу.

Холодна погода в Україні збережеться також 7 лютого. За прогнозами синоптиків, 7 лютого у Житомирській, Київській, Черкаській, Полтавській та Харківській областях вночі 12-17° (на Чернігівщині та Сумщині 18-23° морозу), вдень 7-12° морозу; на решті території вночі 3-9° морозу, вдень 1-7° морозу, на півдні та південному заході країни від 3° морозу до 3° тепла; в Україні, крім сходу, невеликий сніг.

8 лютого в Україні часом сніг, вдень у південно-західній частині переважно дощ; в більшості областей послаблення морозів на 3-6°. На Закарпатті 7 лютого переважно без опадів, 8 лютого дощ; температура вночі 0-5° тепла, вдень 6-11° тепла.

У Києві 7 лютого вночі без опадів, вдень невеликий сніг, температура вночі 12-17° морозу, вдень 7-12° морозу; 8 лютого помірний сніг, температура вночі 9-14° морозу, вдень 4-9° морозу.