Зеленський змінив керівництво 14 РДА у чотирьох областях

Зеленський змінив керівництво 14 РДА у чотирьох областях

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський провів кадрові перестановки у керівництві 14 районних державних адміністрацій на Вінниччині, Житомирщині, Львівщині та Полтавщині.

Відповідні розпорядження №15/2021-рп - №34/2021-рп від 3 лютого опубліковані на сайті глави держави, повідомляє Укрінформ.

Президент, зокрема, звільнив голів Вінницької, Гайсинської, Іллінецької, Немирівської, Піщанської, Тиврівської та Тульчинської РДА Вінницької області.

Також звільнено голів Новоград-Волинської РДА Житомирської області; Золочівської, Самбірської, Сколівської РДА Львівської області; Полтавської РДА Полтавської області.

Зазначається, що посадовців звільнено згідно з поданими ними заявами.

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Водночас Президент призначив голів Вінницької, Гайсинської, Тульчинської, Хмільницької РДА Вінницької області; Золочівської, Самбірської, Стрийської РДА Львівської області; Полтавської РДА Полтавської області.

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